Комісія ООН завершила розслідування вересневого нападу на гуманітарний конвой в Сирії

Про це повідомляє Тасс, посилаючись на прес-службу ООН.

"Генеральний секретар дуже акуратно вивчить його в найближчі дні. Ми зобов'язані з'ясувати, що сталося, заради жертв цього інциденту і їх відважних колег, які щодня ризикують своїми життями, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Тільки так можна винести уроки з цієї події і запобігти її повторенню у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапив під авіаудар в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Пізніше з'явилася інформація, що гуманітарний конвой Червоного Півмісяця і ООН в Сирії потрапив під удар некерованих бомб російського виробництва, які не використовує авіація НАТО.