Гуманітарний конвой потрапив під авіаудар в Сирії, є загиблі

Про це повідомляє Reuters.

Як мінімум 18 із 31 вантажівок постраждали внаслідок обстрілу в Сирії. Повідомляється, що в результаті нападу загинули 14 волонтерів "Червоного півмісяця".

За повідомленням Сирійського моніторингового центру, авіаудари були здійснені або сирійськими або російськими літаками, а всього з моменту заяви про припинення перемир'я в Алеппо було скоєно 35 авіаударів.

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Представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що конвой доставляв допомогу 78 тисячам мешканців у важкодоступному місті Урм аль-Кубра. За його даними, були обстріляні місто і склад "Червоного півмісяця".

Як повідомили джерела Reuters, конвой був обстріляний 5 ракетними ударами на стоянці в центрі "Червоного півмісяця", розташованого в місті Урм аль-Кубра.

Як повідомляв УНІАН раніше, командування сирійської армії заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.