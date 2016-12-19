У Венесуелі затримано понад 300 учасників акцій протесту

Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Військові патрулюють міста, жителі яких в ці вихідні протестували проти плану уряду вилучити з обігу великі купюри.

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Мадуро звинуватив затриманих, серед яких були представники опозиційних партій, в тому, що вони слідують вказівкам США, щоб посіяти в країні хаос.

У місті Сьюдад-Болівар, що знаходиться на півдні країни, введено часткову комендантську годину. Це місто виявилося одним із найбільш постраждалих від мародерства і акцій протесту.

За даними Рейтер, в результаті акцій протесту загинула як мінімум одна людина, а десятки магазинів були розграбовані. За словами очевидців, загиблим був 14-річний хлопчик, якого застрелили.

У ході акцій протесту мешканці країни палили болівари, а також звинувачували уряд у нестачі і ліків.

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У суботу президент Мадуро призупинив вилучення з обігу купюр номіналом 100 боліварів, продовживши строк їх дії до 2 січня.

Однак повністю акції протесту це не зупинило. В неділю були зафіксовані випадки мародерства.

Уряд на початку цього тижня оголосило про заміну купюр номіналом 100 боліварів на монети. На обмін купюр уряд дав три доби. Влада пояснила це рішення необхідністю боротьби з контрабандистами.