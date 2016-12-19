Держдепартамент США засудив напад на російського посла в Туреччині

Про це речник Держдепу Джон Кірбі написав у Twitter.

"Ми бачили повідомлення, що в Анкарі на російського посла у Туреччині Андрія Карлова та інших здійснив напад озброєний чоловік. Ми засуджуємо цей акт насильства, незалежно від джерела його походження. Наші думки та молитви з жертвами та їхніми родинами", - повідомив Кірбі.

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Як повідомлялося, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік вісім разіввистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями.

Пізніше деякі ЗМІ повідомили, що Карлов помер.

Також зазначалося, що внаслідок стрілянини поранення отримали ще декілька осіб.

Припускають, що напад вчинив радикальний ісламістський екстреміст.