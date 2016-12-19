У Туреччині скоїли замах на російського посла, він отримав серйозне поранення – ЗМІ

18:50, 19 грудня 2016
Світ
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У посля стріляли під час відкриття художньої виставки в Анкарі.

Російський посол отримав серйозне поранення / twitter.com/Hurriyet

У турецькій столиці Анкарі напали на російського посла Андрія Карлова, передає Hurriyet.

Зазначається, що у посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Карлов отримав серйозне поранення.

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Як пише CNN Turk російський посол в Туреччині знаходиться у критичному стані. Крім Карлова поранення отримали ще кілька людей.

Телеканал NTV повідомляє про трьох поранених.

Російське посольство в Анкарі поки що не коментує цю інформацію.

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Теги: #Росія#посол#замах#постріл#поранення