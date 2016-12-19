Поблизу ісламського центру Цюріха сталася стрілянина, є поранені
23:46, 19 грудня 2016Світ
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Поблизу ісламського центру Цюріха, що в Швейцарії, сталася стрілянина, внаслідок якої троє осіб отримали поранення.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Ісламський центр розташований неподалік головного залізничного вокзалу. Прес-секретар міської поліції офіційно підтвердив лише факт стрілянини.
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Швейцарські ЗМІ повідомили, що підозрюваний у нападі втік з місця події і в даний час перебуває на волі. Наразі поліція оточила район, де сталася стрілянина.
Ілюстрація / REUTERS
Як зазначає Reuters, залишаються невідомими як мотиви, так і безпосередня ціль нападника - ісламський центр або інші комерційні будівлі, розташовані поруч.
Зазначається, що ісламський центр використовувався як мечеть, його часто відвідували сомалійці.
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