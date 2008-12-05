Протистояння у Канаді: прем'єр проти парламенту

Прем`єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР домігся тимчасового припинення роботи парламенту, щоб не допустити зміни влади в країні.

Після переговорів, які тривали дві години, генерал-губернатор Канади Мікаель ЖАН вирішила задовольнити прохання С.ГАРПЕРА припинити роботу парламенту до кінця січня майбутнього року, передає Бі-Бі-Сі.

Протягом тижня три опозиційні партії прагнули домогтися відставки консервативного уряду С.ГАРПЕРА.

Коаліція ліберальних партій, яку підтримує сепаратистський Квебекський блок, звинувачує прем`єра в нездатності вирішити економічні проблеми Канади.

Ліберали мали намір провести 8 грудня голосування в парламенті про вотум недовіри уряду С.ГАРПЕРА.

Рішення генерал-губернатора дає йому можливість вирішити політичну кризу в країні. Крім того, міністр фінансів у його уряді зможе підготувати доповідь про бюджет Канади й виступити з ним перед парламентом 27 січня.

Опозиційні партії засудили рішення генерал-губернатора про тимчасове припинення роботи парламенту.