Протистояння у Канаді: прем'єр проти парламенту
Роботу заморозили до січня
|Стівен Гарпер
Після переговорів, які тривали дві години, генерал-губернатор Канади Мікаель ЖАН вирішила задовольнити прохання С.ГАРПЕРА припинити роботу парламенту до кінця січня майбутнього року, передає Бі-Бі-Сі.
Протягом тижня три опозиційні партії прагнули домогтися відставки консервативного уряду С.ГАРПЕРА.
Коаліція ліберальних партій, яку підтримує сепаратистський Квебекський блок, звинувачує прем`єра в нездатності вирішити економічні проблеми Канади.
Ліберали мали намір провести 8 грудня голосування в парламенті про вотум недовіри уряду С.ГАРПЕРА.
Рішення генерал-губернатора дає йому можливість вирішити політичну кризу в країні. Крім того, міністр фінансів у його уряді зможе підготувати доповідь про бюджет Канади й виступити з ним перед парламентом 27 січня.
Опозиційні партії засудили рішення генерал-губернатора про тимчасове припинення роботи парламенту.