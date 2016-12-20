"Рушниці, пістолети, кулемети": ЗМІ дізналися про нове озброєння для поліції після атаки на ярмарок у Берліні

Про це заявив міністр внутрішніх справ землі Саарланд Клаус Боуіллон, передає газета Die Welt.

«Мова йде про рушниці, пістолети, кулемети», — сказав Боуіллон.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.