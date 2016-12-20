"Рушниці, пістолети, кулемети": ЗМІ дізналися про нове озброєння для поліції після атаки на ярмарок у Берліні
17:04, 20 грудня 2016Світ
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Берлінські поліцейські після атаки на різдвяний ярмарок отримають додаткове озброєння на час новорічних свят.
REUTERS
Про це заявив міністр внутрішніх справ землі Саарланд Клаус Боуіллон, передає газета Die Welt.
«Мова йде про рушниці, пістолети, кулемети», — сказав Боуіллон.
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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.
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