Трамп назвав теракт у Берліні атакою проти людства

Про це повідомляє ABC News.

"Це атака проти людства, ось що це таке. І це необхідно зупинити", - заявив Трамп.

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"Ви знаєте мої плани. Це все доводить, що я правий на 100%", - відповів Трамп на питання, чи вплинули теракти на його наміри обмежити імміграцію мусульман в США.

Республіканець додав, що не обговорював теракт в Берліні з чинним президентом США Бараком Обамою.

Нагадаємо, кандидат-республіканець Дональд Трамп відомий своєю жорсткою позицією щодо нелегальної міграції в США. Зокрема, одним з ключових обіцянок під час його передвиборної кампанії є зведення масивної стіни на кордоні з Мексикою. Крім того, він також висловлювався щодо того, щоб заборонити мусульманам в'їзд в країну.