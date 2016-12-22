Військові РФ на виїзді зі східного Алеппо відбирають особисті речі – сирійський журналіст

Про це Громадському розповів сирійський журналіст Монзер Етакі, який кілька днів тому покинув Східне Алеппо в рамках евакуації.

«В понеділок 19 грудня ми отримали дозвіл на евакуацію, я захворів поки жив всі ці дні в машині, люди навколо палили свої речі, щоб зігрітись. Я потрапив в один з автобусів, але на одному з блокпостів російський офіцер забрав у мене ноутбук, дрон, камеру. Після цього нас відпустили, і ми доїхали до нульової зони – нейтральної території», – сказав він.

За словами журналіста, деякі повстанці досі лишаються в східному Алеппо разом зі своїми родинами.

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«Але є ще деякі цивільні, які залишаються в Алеппо , вони хочуть бути евакуйовані разом із опозиційними бійцями, бо не довіряють росіянам та іранцям, які проводять евакуацію. Вони хочуть щоб їх захистили, але ООН та Червоний Хрест, які спостерігають за евакуацією не можуть надати захист. Вони не можуть завадити арештам людей», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна Асамблея ООН підтримала створення спеціальної команди, по збору та аналізу доказів військових злочинів і порушень прав людини, скоєних в Сирії за весь час конфлікту.

Раніше в ООН заявляли про отримання повідомлень, що урядові сили в Сирії вдираються в будинки в східній частині Алеппо й розстрілюють цивільних.