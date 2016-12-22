Опитування: американці стали ставитися до Росії, як у часи Холодної війни

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Чиказьким радою з глобальних питань, передає РБК.

У проведеному в грудні опитуванні взяли участь більше тисячі громадян США. Соціологи запропонували їм відзначити на 100-градусної шкалою своє ставлення до Росії. «0» означав «холодні і негативні» почуття, а «100» - «дуже теплі й позитивні». «50 градусів» за цією шкалою означало, що людина не відчуває ні теплі, ні холодні почуттів до країні. Середній показник опитування склав 32 градуси.

Читайте такожДіалог між Росією і США з ключових питань не припинявся - Держдеп

Ця оцінка стала найнижчою з 1986 року, коли рівень позитивного ставлення до Росії серед американців становив 31 градус. The Washington Post відзначає, що в порівнянні з аналогічним червневим опитуванням показник знизився на два градуси.

Видання також наголошує, що прихильники Демократичної і Республіканської партій висловили різні оцінки в цьому опитуванні. Республіканці оцінили своє ставлення до Росії в «35 градусів», в той час як демократи поставили оцінку «28 градусів».

Нижче Росії в цьому рейтингу опинилася лише КНДР.

Соціологи проводили дослідження після повідомлень ЦРУ про можливу причетність російських хакерів до атак під час президентських виборів у США.