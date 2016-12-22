У Японії триває масштабна пожежа (фото, відео)

Пожежа розпочалася о 10:30 за місцевим часом в місті Ітоігава, префектура Ніігата, в четвер після того, як загорівся китайський ресторан.

Про це повідомляє The Japan News.

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До вечора, вогонь поширився на 140 будинків і будівель через сильний вітер і продовжує поширюватися. Поки повідомляється, що двоє людей отримали невеликі травми.

В свою чергу муніципальний уряд вирішив евакуювати 586 осіб із 273 домівок.