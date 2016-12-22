У Японії триває масштабна пожежа (фото, відео)
15:51, 22 грудня 2016Світ
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Горить близько 140 будинків у місті Ітоігава.
Через пожежу двоє людей отримали невеликі травми / the-japan-news
Пожежа розпочалася о 10:30 за місцевим часом в місті Ітоігава, префектура Ніігата, в четвер після того, як загорівся китайський ресторан.
Про це повідомляє The Japan News.
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До вечора, вогонь поширився на 140 будинків і будівель через сильний вітер і продовжує поширюватися. Поки повідомляється, що двоє людей отримали невеликі травми.
В свою чергу муніципальний уряд вирішив евакуювати 586 осіб із 273 домівок.
JAPON : Un énorme incendie fait rage dans la ville côtière de Itoigawa, touchant plus de 140 bâtiments, 600 personnes sont évacuées. pic.twitter.com/4PkhGKk065— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 22, 2016
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