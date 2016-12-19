Евакуація людей із східного Алеппо відновилася - ЗМІ

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У неділю ввечері східний Алеппо змогли залишити близько 350 осіб на п'яти автобусах, повідомив Ахмад аль-Дбис, який очолює команду медиків, що координують евакуацію в Хан Аль-Асал, звідки можна виїхати в інші райони міста або в провінцію Ідліб.

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Центр моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, що базується в Лондоні, також підтвердив, що східний Алеппо в неділю ввечері залишили п'ять автобусів і два автомобілі швидкої допомоги.

Агентству Reuters про поновлення евакуації в неділю ввечері повідомив представник ООН в Сирії. «Евакуація йде, зараз автобуси і машини швидкої допомоги залишають східне Алеппо», - зазначив співрозмовник.

За його словами, перша група покинула східний Алеппо близько 11 вечора за місцевим часом.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька автобусів, які їхали для перевезення людей з двох сіл в провінції Ідліб, у відповідності з угодою про обмін на вивезення людей з східного Алеппо, зазнали нападу невідомих були спалені дотла.