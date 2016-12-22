Перемир'я із повстанцями та ріст економіки: The Economist визначив країну року

За версією видання нею стала Колумбія.

Такий вибір видання обґрунтовує не лише економічними показниками країни, а й тим, тим, наскільки покращилось життя громадян.

Головним досягненням Колумбії є перемир'я 2016 році між урядом країни та марксистської повстанської організації "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). Це протистояння тривало півстоліття та за приблизними підрахунками забрало 220 тисяч життів.

За цей час повстанці торгували наркотиками, вбивали та викрадали людей. При цьому урядові війська вели себе теж жорстоко, вбиваючи цивільних та звинувачуючи у цьому марксистів.

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При цьому видання наголошує, що уряд та FARC підписали мирну угоду. І хоч вона включає жахливі компроміси, видання наголошує, що це краща альтернатива протистоянню.

Серед претендентів на звання країни року видання також відзначило Естонію, яка одна з небагатьох країн-членів НАТО виконала своє зобов'язання щодо проведення 2% ВВП на оборону попри загрозу із боку Путіна. Також Ісландію, яка стала однією із країн із найшвидшим зростом збагачення.