Сильний снігопад зриває евакуацію з Алеппо (фото)
19:52, 22 грудня 2016Світ
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Сильний снігопад у ніч на 22 грудня ускладнив заключний етап евакуації жителів з міста Алеппо на півночі Сирії.
По занесеній снігом дорозі з сумками йдуть хворі, поранені сирійці з дітьми / news.sky.com
Про це повідомляє Sky News.
Людей, що виходили з міста, який став центром бойових зіткнень між урядовими військами і повстанськими силами, лякають сильний вітер і мокрий сніг.
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«По занесеній снігом дорозі з сумками йдуть хворі, поранені сирійці з дітьми», - розповіли в Міжнародному комітеті Червоного Хреста в Сирії.
Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що з початку евакуації вивіз із Східного Алеппо 30 тис. осіб.
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