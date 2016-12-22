Сильний снігопад зриває евакуацію з Алеппо (фото)

19:52, 22 грудня 2016
Світ
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Сильний снігопад у ніч на 22 грудня ускладнив заключний етап евакуації жителів з міста Алеппо на півночі Сирії.

news.sky.com

Про це повідомляє Sky News.

Людей, що виходили з міста, який став центром бойових зіткнень між урядовими військами і повстанськими силами, лякають сильний вітер і мокрий сніг.

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«По занесеній снігом дорозі з сумками йдуть хворі, поранені сирійці з дітьми», - розповіли в Міжнародному комітеті Червоного Хреста в Сирії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що з початку евакуації вивіз із Східного Алеппо 30 тис. осіб.

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