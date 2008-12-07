Робітники, які втратили роботу, захопили завод у Чикаго
17:11, 07 грудня 2008Світ
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Господарі посилаються на банк
У Чикаго робітники, які втратили роботу через закриття заводу, захопили будинок підприємства. Вони вимагають вихідну допомогу в обмін на звільнення території заводу з виробництва будматеріалів Republic Windows and Doors. Як повідомили представники поліції міста, всього в будинку близько 200 осіб, передає Associated Press.
Натомість представники заводу повідомили, що не можуть заплатити робітникам, оскільки їх кредитор, Bank of America, не дозволить їм цього зробити.
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