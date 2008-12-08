«Ъ» назвав кандидатів на пост патріарха РПЦ

Основними кандидатами на пост нового патріарха, пише газета "Коммерсант" у понеділок, є митрополити Смоленський і Калінінградський Кирило і Калузький і Боровський Климент.

Як відзначає газета, саме вони вважаються фаворитами на патріарший пост, оскільки обидва мають необхідний вплив у церковних колах і мають великий досвід у вирішенні внутрішньоцерковних проблем. Найбільші шанси, вважає видання, має митрополит Кирило, який, будучи главою відділу зовнішніх церковних зв`язків, зіграв одну з ключових ролей в процесі возз`єднання зарубіжної православної церкви і РПЦ, а також проявив себе під час вирішення конфліктів на пострадянському просторі (зокрема, в запобіганні спробі заснувати владою України незалежної української церкви), пише видання.

В той же час, пише "Коммерсант", митрополит Климент - керівник справами Московського патріархату - також розглядається синодом як один з можливих наступників померлого Алексія II. У церкві відзначають, що митрополит Климент мав найбільш близькі зв`язки з патріархом і також має великий авторитет серед священнослужителів. Серед обов`язків митрополита, нагадує "Коммерсант", була організація всіх великих церковних заходів, а також інформування патріарха про стан справ у церкві.

Залежно від того, хто буде обраний новим патріархом, вважають експерти, визначиться внутрішньополітичний курс церкви. Так, обрання новим патріархом митрополита Кирила - наймолодшого з імовірних кандидатів - приведе до змін і зміцнення ролі церкви в житті держави і суспільства, тоді як прихід до влади митрополита Климента означатиме повернення церкви до консервативного шляху.

Проте фахівці не виключають ймовірність того, що новим патріархом може стати один зі "старійшин" церкви - митрополит Крутицький і Коломенський Ювеналій або Мінський і Слуцький Філарет. Їх обрання, відзначають в РПЦ, менш ймовірне через вік - обидва ієрархи народилися в 1935 році.

Нагадаємо, що патріарх Московський і всієї Русі Алексій II помер вранці 5 грудня через порушення серцевої діяльності. Засідання Священного синоду в середу 10 грудня визначить дату проведення Помісного Собору, на якому буде обраний новий предстоятель РПЦ.

Лента.ру