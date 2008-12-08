Відспівувати Алексія II приїде Вселенський Патріарх Варфоломій

Константинопольський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ прибуде пізно ввечері до Москви, щоб очолити чин відспівування глави Російської православної церкви Алексія II.

"Він очолить чин відспівування Предстоятеля Російської православної церкви", - повідомив секретар з міжправославних відносин відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату протоієрей Микола БАЛАШОВ, передає ІТАР-ТАСС.

Священний Синод Російської православної церкви сьогодні сповістив, що відспівування Святійшого Патріарха відбудеться 9 грудня у храмі Христа Спасителя, початок Божественної літургії о 8-ій годині ранку за московським часом.

Святійший Патріарх Алексій буде похоронений згідно з його волею в Богоявленському кафедральному соборі у Москві.