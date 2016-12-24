Президент США обмежив військове співробітництво з Росією у 2017 році

Згідно з документом, опублікованим на сайті Конгресу США, кошти, що виділяються Міністерству оборони США в 2017 році, не можуть бути використані Пентагоном для двостороннього військового співробітництва з Росією, передає РБК.

У військовому бюджеті вказується, що це положення може бути змінено за рішенням міністра оборони, державного секретаря, який буде направлено у відповідні комітети Конгресу.

Умовою для зняття обмежень названо припинення Росією окупації української території і дій, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України і членів НАТО.

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Також документ вимагає від Росії дотримання Мінських угод, що передбачають припинення вогню на сході України.

У бюджеті обмовляється, що обмеження не стосуються угод, укладених урядом США з питань про контроль за озброєнням, забезпечення військової операції в Афганістані.

Також обмеження не стосуються військових баз Росії в Автономній Республіці Крим, наявність яких передбачено договором від 1997 року про умови розміщення Чорноморського флоту на території України. Однак підкреслюється, що ніякі кошти Пентагону не можуть спрямовуватися на цілі, які якимось чином будуть означати визнання російського суверенітету над окупованим Кримом.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама підписав закон про оборонну політику країни з витратами в $611 млрд. Документом також передбачено виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь, у сумі 350 мільйонів доларів.