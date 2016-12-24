Пропаганда тероризму та образи чиновників: у Туреччині під слідством перебувають 10 тисяч користувачів соцмереж

У Туреччині наразі під слідством за підозрою у пропаганді тероризму та образи вищих посадових осіб держави в соціальних мережах перебувають 10 тисяч осіб. Про це пише Turkish Minute з посиланням на повідомлення МВС Туреччини.

Зокрема, у міністерстві заявили, що за останні 6 місяців велося слідство щодо 3 710 користувачів соціальних мереж, з яких 1 656 осіб були затримані.

В той же час 1 203 особи були умовно звільнені.

Читайте такожУ Туреччині поліція звільнила родичів убивці посла РФ

У турецькому МВД стверджують, що користувачі соцмереж, щодо яких велося розслідування, займалися пропагандою тероризму, розпалюванням ворожнечі, заявляли про зв'язки з терористичними організаціями та ображали вищих посадових осіб держави у соцмережах.

Крім того, у міністерстві заявили, що перевели на новий рівень співпрацю з Twitter, Facebook, YouTube а також з національними і міжнародними постачальниками послуг.

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 людей. Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці. Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії. Група військових у Туреччини заявила, що взяла під контроль країну. За декілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.