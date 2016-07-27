Провал путчу в Туреччині: заарештовано генералів з місії НАТО

Про це інформує "Радіо Свобода".

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Командувач турецького контингенту в Афганістані генерал-майор Мехмет Джахіт Бакір і начальник кадрового управління Сухопутних військ бригадний генерал Шенер Топуч були затримані на прохання Туреччини в аеропорту Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах за підозрою в причетності до спроби перевороту.

Їх затримання стало результатом співпраці правоохоронців Туреччини та ОАЕ, затриманих доставлять до Туреччини під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 людей.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії. Група військових у Туреччини заявила, що взяла під контроль країну. За декілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.