Трамп вирішив закрити свій благодійний фонд

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір ліквідувати свій благодійний фонд Trump Foundation, щоб уникнути конфлікту інтересів, повідомляє РБК з посиланням на заяву мільярдера.

Зазначається, що Трамп не назвав конкретних термінів закриття фонду, проте доручив своєму адвокату вжити всіх заходів для цього.

"Фонд виконав величезну роботу протягом багатьох років, жертвуючи мільйони доларів незліченній кількості об'єднань, підтримував ветеранів, працівників правоохоронних органів і дітей. Однак для уникнення конфлікту інтересів з моєю роллю в якості президента, я продовжу займатися своєю благодійною діяльністю іншими способами", - йдеться в заяві Трампа.

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Обраний президент повідомив в податкове управління, що з 2009 по 2014 роки він не фінансував фонд. Найбільшими благодійниками в попередні роки були Вінс та Лінда Макмехон, які пожертвували в Trump Foundation 5 мільйонів доларів на 2007-2009 роки, зазначає газета. Раніше обраний президент запропонував Лінде Макмехон посаду керівника американської Адміністрації малого бізнесу.

У 2015 році Trump Foundation зізнався у порушенні правила, згідно з яким некомерційні лідери не можуть використовувати кошти свого благодійного фонду для допомоги собі, своїм рідним та власному бізнесу.

Офіційний представник Трампа на початку грудня заявив, що мільярдер ще в червні під час передвиборної кампанії продав всі свої частки в банках, нафтових гігантів і інших компаніях. Сума угод і кінцеві покупці акцій невідомі, оскільки Трамп може до травня 2018 року не розкривати інформацію про свої фінанси.