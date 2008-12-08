Президенту Польщі хочуть заборонити представляти країну в ЄС

Ліберальна партія «Громадянська платформа» (РО), лідер якої Дональд ТУСК очолює польський уряд, підготувала законопроект, яким планує уповноважити прем’єр-міністра представляти Польщу на самітах Євросоюзу.

Як пише в понеділок Gazeta Wyborcza, згідно з цим законопроектом, Президент може представляти Польщу на самітах ЄС лише у виняткових випадках - якщо його уповноважить прем’єр.

«Законопроект зміцнює позицію прем’єра. Це він творить проект позиції Польщі на самітах ЄС», - відзначає газета.

За даними видання, РО консультувалася щодо законопроекту з юристами, в тому числі, з колишнім суддею Конституційного суду, які підтвердили, що проект відповідає польській Конституції.

«Конституція визначає, що уряд проводить закордонну політику, віддає йому також загальне керівництво в сфері відносин з іншими країнами та міжнародними організаціями»,- сказав представник РО газеті.

Віце-глава найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» PiS Адам ЛІПІНСЬКИЙ називає метою підготовленого законопроекту виключення Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО з проведення закордонної політики.

Польське законодавство чітко не визначає, хто повинен представляти Польщу на самітах Євросоюзу, що приводить до конфліктів між прем’єром та Президентом, які є політичними опонентами. Зокрема, в жовтні ц. р. Д.ТУСК не дозволив Л.КАЧИНСЬКОМУ скористатись урядовим літаком, аби прибути на саміт Євросоюзу, і польський Президент полетів чартерним рейсом.

За столом переговорів прем’єр та Президент сиділи поруч.

Gazeta Wyborcza відзначає, конфліктів можна уникнути, прийнявши відповідний закон, який чітко регулював би справу представництва Польщі на самітах Євросоюзу.

Однак видання зауважує, що Л.КАЧИНСЬКИЙ може успішно блокувати прийняття такого закону до закінчення строку своїх повноважень у 2010 році.

Зокрема, Президент може накласти вето на прийнятий закон, а також відправити його на розгляд Конституційного Суду.

«Судді не люблять таких справ. Їх не обмежують жодні терміни, і будуть над нею думати місяцями. Можливо, навіть до кінця каденції Президента», - відзначає конституційний експерт Пьотр ВІНЧОРЕК, якого цитує видання.

Як повідомляв УНІАН, Д.ТУСК програв Л.КАЧИНСЬКОМУ президентські вибори в 2005 році.

Д.ТУСК став прем’єром у листопаді 2007 року.