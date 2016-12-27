Москва намагається ослабити ЄС зсередини, фінансуючи антиєвропейські партії - президент Болгарії

Президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив, що є достатньо ознак того, що Росія фінансує антиєвропейські партії та ЗМІ. Про це він заявив в інтерв’ю одному із німецьких видань, пише DW.

Плевнелієв наголосив, що окрім спроб дестабілізувати ЄС, Москва також намагається ослабити ЄС зсередини підтримкою ультранаціоналістичних партій та рухів. Кремль намагається на новому ідеологічному фундаменті домогтися того, що свого часу спробував зробити СРСР, а саме поширити сумніви щодо цінностей демократії.

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"Це - організована політика, що проводиться з чіткою метою дестабілізації ЄС", - наголосив він.

При цьому Плевнелієв вважає, що у ЄС необхідно пояснити, "що відбувається та куди націлена російська пропаганда".

Нагадаємо, у листопаді цього року проросійськи налаштований Румен Радев був обраний президентом Болгарії.

Зокрема, він пообіцяв разом з болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.