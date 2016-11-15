Новообраний президент Болгарії пообіцяв домагатися скасування санкцій проти Росії
09:47, 15 листопада 2016Політика
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Новообраний президент Болгарії Румен Радев пообіцяв разом з болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.
Румен Радев, новообраний президент Болгарії / REUTERS
Він зазначив, що для нього важливим є діалог та консенсус, передає болгарське видання Novinite.
"Вже багато країн висловилися за скасування санкцій проти Росії. Президент повинен бути активним, і я буду таким. Я буду працювати в тісному співробітництві з урядом за скасування санкцій", - сказав він.
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Радев зазначив, що всі лідери хочуть зустрітися з президентом США і президентом Росії.
"Я хочу, щоб під час мого мандата був діалог з лідерами обох держав", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, проросійськи налаштований Румен Радев 14 листопада був обраний президентом Болгарії.
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