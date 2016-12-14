Брудні російські гроші: євродепутати заявили про купівлю Кремлем впливу в ЄС

Група євродепутатів із основних політичних груп написали листа голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні, в якому зазначили, що занепокоєні щодо незаконних грошей РФ, які були виведені в Євросоюз для подальшого впливу на європейську політику, повідомляє Euobserver.

У листі зазначається, що майже 200 млн дол незаконних доходів від російського податкового шахрайства, відмиті через Європу. При цьому, за словами євродепутатів, ця сума – лише верхівка айсберга.

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Євродепутати також заявляють, що володіють інформацією що "гроші були використані для впливу на європейську політику, ЗМІ та громадянське суспільство, щоб запобігти негативним наслідкам для російських порушників прав людини ".

У листі також зазначається, що Могеріні повинна запропонувати країнам ЄС підійматиме запровадити санкції проти 32 росіян, які є причетними до справи Магнітського.

Зазначається, що лист датований 5 грудня, втім оприлюднений був 13 грудня. При цьому в офісі Могеріні заявили: «ми отримали лист і відповідь буде відправлена у належний час".

Видання зазначає, що попередження євродепутатів зумовлене наближенням виборів в наступному році у Франції і Німеччині, де до влади також планують балотуватись представники політичних сил, які виступають проти ЄС.

Нагадаємо, глава шведської військової розвідки генерал-майор Гуннар Карлсон заявив, що найбільшим джерелом кібератак на країну є Росія.

"У нас є інформація про багато джерел "активностей", їх можна простежити більш або менш безпосередньо. Це може бути поширення неправдивої інформації, спотворення правди, перебільшення якихось певних факторів, що ускладнює розуміння реальної ситуації", - розповів Карлсон.

Також голова військової розвідки зазначив, що вони фіксують часті спроби впливати на поведінку різних груп населення, спрямовані проти Швеції, і навів приклад публікації фальшивого листа, нібито написаного шведським міністром оборони.

Як повідомляв УНІАН, німецьке агентство внутрішньої розвідки заявило, що бачить разюче наростання російської пропаганди і кампанії дезінформації, спрямованої на дестабілізацію німецького суспільства, а також цілеспрямовані кібератаки проти політичних партій.