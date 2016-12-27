"Закрилки, с*ка!": у росЗМІ з'явилася остання розмова пілотів Ту-154

Російське Міноборони провело попередній аналіз записів однієї з чорних скриньок літака Ту-154, що розбився в Чорному морі біля узбережжя Сочі. Обізнане джерело "Інтерфаксу" повідомило, що дані самописця підтверджують версію про помилку пілотування.

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"Завершено попередній аналіз даних самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", - сказав співрозмовник агентства.

Яких-небудь подробиць, пов'язаних із записом чорного ящика, він не навів.

Офіційно ця інформація не підтверджена.

У свою чергу близьке до слідства джерело російського пропагандисткого каналу "Лайф" повідомило, що плівка, яка фіксувала переговори екіпажу і розмови всередині кабіни, виявилася не пошкодженою.

"Розмова переривається на тому, що один з пілотів вигукує: "Закрилки, с*ка!" А потім лунає крик: "Командир, падаємо!", — повідомило джерело.

За його даними, другий самописець, параметричний, поки не доставлений в Центральний науково-дослідний інститут Військово-повітряних сил і коли почнеться його розшифровка, поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав у акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Основними робочими версіями ФСБ по катастрофі Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.