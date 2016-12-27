Йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим догори носом: очевидець розповів, як падав Ту-154

Одним з них став співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ, який перебував у момент аварії на катері в акваторії Сочі, передає КоммерсантЪ.

Прикордонник розповів, що вранці в неділю став очевидцем НП. За його словами, літак, що вилетів з аеропорту Адлер, замість того щоб набрати висоту, став швидко знижуватися до поверхні моря, ніби збирався здійснити на неї посадку.

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Свідок зазначив, що навіть для посадки положення літака у просторі здалося йому дивним. Нібито Ту-154 йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим догори носом.

Очевидець, за словами джерела, навіть порівняв положення літака в цей момент з мотоциклом, поставленим його водієм на заднє колесо. Ще за мить, за його словами, літак зачепив поверхню моря хвостом, який відвалився при ударі, впав у хвилі і швидко затонув.

Як повідомляли ЗМІ, водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ у Чорному морі.

Літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вцілів.

Раніше у мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі "Огонек" в Адлері (населений пункт міського типу, що є адміністративним центром Адлерського району, що входить до складу міста-курорту Сочі - Ред.) зі спалахом в небі.

Якщо цей спалах дійсно має відношення до Ту-154, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту. А цю версію в РФ відкидають.