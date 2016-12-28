Прем'єр-міністр Японії вшанував пам'ять загиблих у Перл-Харборі
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше відвідав бухту Перл-Харбор, де разом із президентом США Бараком Обамою вшанував пам'ять загиблих під час Другої світової війни американських солдатів.
Про це повідомляє Associated Press.
Лідери країн поклали вінки до меморіалу лінкора "Арізона" та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Барак Обама назвав візит японського прем'єра в Перл-Харбор "історичним жестом", який показує, що війни закінчуються, а старі вороги стають друзями.
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За словами Обами, присутність Абе є нагадуванням про те, що може статися між країнами і народами. Президент США зазначив, що це показує, що війни закінчуються, а вороги можуть стати союзниками.
Обама також зазначив, що відносини США і Японії стали наріжним каменем світу для всієї планети і сьогодні ці відносини міцні як ніколи.
Абе і Обама молилися за загиблих, але, як і очікувалося, прем'єр Японії не приніс вибачення за атаку, пише BBC.
"Як прем'єр-міністр Японії я висловлюю щирі і нескінченні співчуття душам тих, хто загинув тут", - заявив Абе.
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув із візитом на Гавайські острови, що зазнали в 1941 році бомбардування з боку японської авіації. У перший день свого дводенного візиту Абе відвідав в Гонолулу меморіал американцям, загиблим в ході бомбардувань.
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Абе - не перший японський прем'єр-міністр, який відвідує Гаваї і Перл-Харбор. У 1956 році туди вже їздив прем'єр-міністр Японії Ітіро Хатояма, а в 1957 році - його наступник Нобусукэ Кісі.
Напад японців на Перл-Харбор відбулося 7 грудня 1941 року. Тоді японська палубна авіація потопила або серйозно пошкодила 20 американських кораблів і знищила майже 200 літаків.
Те, що трапилося стало формальним приводом для вступу США у Другу світову війну. В 1945 році американські літаки скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі, після чого Японія погодилась на капітуляцію.