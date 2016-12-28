Прем'єр-міністр Японії вшанував пам'ять загиблих у Перл-Харборі

Про це повідомляє Associated Press.

Лідери країн поклали вінки до меморіалу лінкора "Арізона" та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Барак Обама назвав візит японського прем'єра в Перл-Харбор "історичним жестом", який показує, що війни закінчуються, а старі вороги стають друзями.

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За словами Обами, присутність Абе є нагадуванням про те, що може статися між країнами і народами. Президент США зазначив, що це показує, що війни закінчуються, а вороги можуть стати союзниками.

Обама також зазначив, що відносини США і Японії стали наріжним каменем світу для всієї планети і сьогодні ці відносини міцні як ніколи.

Абе і Обама молилися за загиблих, але, як і очікувалося, прем'єр Японії не приніс вибачення за атаку, пише BBC.

"Як прем'єр-міністр Японії я висловлюю щирі і нескінченні співчуття душам тих, хто загинув тут", - заявив Абе.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув із візитом на Гавайські острови, що зазнали в 1941 році бомбардування з боку японської авіації. У перший день свого дводенного візиту Абе відвідав в Гонолулу меморіал американцям, загиблим в ході бомбардувань.

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Абе - не перший японський прем'єр-міністр, який відвідує Гаваї і Перл-Харбор. У 1956 році туди вже їздив прем'єр-міністр Японії Ітіро Хатояма, а в 1957 році - його наступник Нобусукэ Кісі.

Напад японців на Перл-Харбор відбулося 7 грудня 1941 року. Тоді японська палубна авіація потопила або серйозно пошкодила 20 американських кораблів і знищила майже 200 літаків.

Те, що трапилося стало формальним приводом для вступу США у Другу світову війну. В 1945 році американські літаки скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі, після чого Японія погодилась на капітуляцію.