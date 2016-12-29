Опитування: Обама - найшанованіший чоловік у США, Трамп лише другий

Про це повідомляється на сайті американського інституту дослідження громадської думки Gallup (Інститут Ґеллапа).

Опитування було проведене 7-11 грудня. Було опитано 1 028 випадкових осіб, які досягли 18-річного віку та старше у всіх 50 штатах (включно з федеральним округом Колумбія). З 1946 року Gallup опитує американців, щоб ті назвали чоловіка, який живе будь-де у світі і яким вони найбільше захоплюються.

Результати опитування свідчать, що американські громадяни скоріше за все назвуть кандидатуру Обами найбільш шанованим чоловіком у 2016 році, ніж інших чоловіків. Зокрема, наголошується, що Обама дев'ятий рік поспіль стає переможцем у цьому опитуванні. Його підтримали 22% американців. Трамп посів друге місце, отримавши 15%.

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Соціологи зауважили, що різниця у 7% між Обамою і Трампом є найменшим розривом у перемогах чинного президента над його найближчими конкурентами у цьому опитуванні в порівнянні з попередніми роками. У 2015 році Обама мав 17% підтримки, а Трамп всього 5%.

Дослідники вказали, що чинні президенти зазвичай виграють в опитуванні. Зокрема, у 70 випадках президенти перемогли 58 разів. 12 винятків були пов'язані в основному з періодами, коли чинні президенти були непопулярними, включаючи 2008 рік, коли американці назвали на той момент обраного президента Обаму переможцем по відношенню до Джорджа Буша-молодшого.

Обама у 2008 році та Дуайт Ейзенхауер у 1952 році є єдиними обраними президентами, які ставали переможцями в опитуванні. Ейзенхауер 12 разів завершував рік найшанованішим чоловіком, що є кращим результатом за будь-якого іншого чоловіка в історії. Обама наразі займає другу позицію за увесь час перемог у цьому дослідженні.

Соціологи пояснили, що перемога Обами великою мірою є результатом того, що його більше згадували прихильники Демократичної партії, аніж Трампа згадували прихильники Республіканської партії. Так, 50% демократів назвали Обаму найбільш шанованим відносно 34% республіканців, які назвали Трампа.

Також у першу десятку цьогорічного опитування увійшли Папа Римський Франциск, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, американський релігійний діяч Білі Грем, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, Далай Лама, колишній президент США Білл Клінтон, бізнесмен та філантропіст Білл Гейтс та наступний віце-президент США Майк Пенс.

Трамп потрапляв у першу десятку п'ять разів у 1988, 1989, 1990, 2011 та 2015 роках.

В аналогічному опитуванні серед найбільш шанованих жінок колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон п'ятнадцятий раз підряд та двадцять перший раз загалом виграла симпатії американських громадян. З часу її першої перемоги у 1993 році як першої леді США Клінтон була на вершині списку кожного року, окрім 1995 та 1996 (коли вона була другою після матері Терези), а також 2001 року (після Лори Буш).