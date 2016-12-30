Переговори Асада з опозицією у Казахстані можуть пройти в середині січня (відео)

Натомість вони хочуть сісти з опозиціонерами за стіл переговорів у казахстанській Астані без США і західних посередників. Мирити Башара Асада з його опонентами тепер будуть Росія, Туреччина та Іран. Зустріч може відбутися вже у середині січня.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії та початок мирних переговорів. Після цього армія президента Асада заявила про припинення бойових дій на всій території країни з опівночі 30 грудня.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. Також стверджувалося, що в разі успіху угоди про перемир'я режим Асада та опозиція за сприяння Туреччини і РФ почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.

23 грудня армія Асада оголосила про повернення контролю над Алеппо. Асад заявив, що повернення Алеппо під контроль було такою ж перемогою для РФ та Ірану, як і для його країни.

Наступ сил Асада та союзників на Алеппо викликало широку критику з боку міжнародної спільноти.

Лідери Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Канади та Італії разом засудили дії сирійського уряду і "його міжнародних союзників, особливо Росії". Вони охарактеризували ситуацію в Алеппо як гуманітарну катастрофу, "яка відбувається на наших очах".