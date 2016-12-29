У США заявили про вбивство одного з командирів ІДІЛ - ЗМІ

Авіаудар був нанесений в понеділок, 26 грудня, повідомляє The Associated Press з посиланням на чиновника в Пентагоні.

За його словами, був ліквідований Абу Джандал Аль-Кувейті біля дамби Табка на річці Євфрат. Відзначається, що він був "одним з ключових лідерів угруповання в Ракка". Інших подробиць не повідомляється.

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За даними базованого в Лондоні центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, Аль-Кувейті був метою очолюваної США коаліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал Стівен Таунсенд припустив, що остаточно розгромити угруповання «Ісламська держава» вдасться тільки до 2018 року.