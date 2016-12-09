Туреччина направила у Сирію ще 300 спецпризначенців

Про це повідомляє агентство Anadolu.

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Військові з 11-ї бригади сухопутних військ Туреччини, що базуються в провінції Денізлі, прибули в район турецько-сирійського кордону.

Як повідомляв УНІАН, з серпня турецькі військові проводять в Сирії операцію «Щит Євфрату» проти терористичного угрупування «Ісламська держава».