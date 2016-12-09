Туреччина направила у Сирію ще 300 спецпризначенців
05:33, 09 грудня 2016Світ
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В Сирію для участі в операції «Щит Євфрату» спрямовані ще 300 турецьких бійців диверсійних спецпідрозділів.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє агентство Anadolu.
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Військові з 11-ї бригади сухопутних військ Туреччини, що базуються в провінції Денізлі, прибули в район турецько-сирійського кордону.
Як повідомляв УНІАН, з серпня турецькі військові проводять в Сирії операцію «Щит Євфрату» проти терористичного угрупування «Ісламська держава».
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