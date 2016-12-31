В Австралії 2016 рік провели грандіозним салютом (фото, відео)

В австралійському Сіднеї перед офіційним настанням 2017 року пройшло грандіозне шоу феєрверків над знаменитим будинком оперного театру.

При цьому 2017 рік австралійці зустрічають одними з перших - о 15:00 за київським часом.

#familyfireworks #sydneyharbourbridge #sydney #australia Видео опубликовано Tim (@timtimliao) Дек 31 2016 в 4:30 PST

Як повідомляв УНІАН, у Новій Зеландії вже зустріли 2017 рік.