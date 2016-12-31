В Австралії 2016 рік провели грандіозним салютом (фото, відео)
14:39, 31 грудня 2016Світ
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Австралійці зустрічають 2017 рік одними з перших - в 15:00 за київським часом.
В австралійському Сіднеї перед офіційним настанням 2017 року пройшло грандіозне шоу феєрверків над знаменитим будинком оперного театру.
При цьому 2017 рік австралійці зустрічають одними з перших - о 15:00 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, у Новій Зеландії вже зустріли 2017 рік.
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