Нова Зеландія однією з перших зустріла Новий рік (відео)

Жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії та Чатем у Тихому океані вже вступили у 2017 рік. У столиці Нової Зеландії Окленді люди зібрались біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.

WATCH: New Zealand is the first country to enter the year 2017 https://t.co/sDo55hwVGtpic.twitter.com/0pTxhw11xY — CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 грудня 2016 р.

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