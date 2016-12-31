Нова Зеландія однією з перших зустріла Новий рік (відео)

13:33, 31 грудня 2016
Суспільство
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Новий рік в Окленд прийшов о 13:00 по Києву.

інст.Ліллі

Жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії та Чатем у Тихому океані вже вступили у 2017 рік. У столиці Нової Зеландії Окленді люди зібрались біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.

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HNY !!!!!!! Welcome 2017 #newzealand #auckland #crying #amased #woohooooo

Фото опубліковано Idolise your creators (@myidolapp___)

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Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2017
Теги: #Нова Зеландія#Новий рік