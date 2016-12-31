Нова Зеландія однією з перших зустріла Новий рік (відео)
13:33, 31 грудня 2016Суспільство
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Новий рік в Окленд прийшов о 13:00 по Києву.
Феєрверк в Окленді / insta.lilli
Жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії та Чатем у Тихому океані вже вступили у 2017 рік. У столиці Нової Зеландії Окленді люди зібрались біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.
WATCH: New Zealand is the first country to enter the year 2017 https://t.co/sDo55hwVGtpic.twitter.com/0pTxhw11xY— CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 грудня 2016 р.
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