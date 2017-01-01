У Стамбулі у нічному клубі сталася стрілянина, багато поранених - ЗМІ

01:44, 01 січня 2017
Світ
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Внаслідок інциденту є поранені.

Ілюстрація / REUTERS

У Туреччині у одному із нічних клубів Стамбула сталася стрілянина. Про це повідомляють Sky News.

Видання зазначає, що у результаті стрілянини постраждало кілька людей. Втім наразі точної інформації немає.

Деякі ЗМІ зазначаєть, що нападники були одягнені у костюми Санта-Клаусів.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у нічному клубі Стамбула
Теги: #стрілянина#Стамбул