У Стамбулі у нічному клубі сталася стрілянина, багато поранених - ЗМІ
01:44, 01 січня 2017Світ
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Внаслідок інциденту є поранені.
Ілюстрація / REUTERS
У Туреччині у одному із нічних клубів Стамбула сталася стрілянина. Про це повідомляють Sky News.
Видання зазначає, що у результаті стрілянини постраждало кілька людей. Втім наразі точної інформації немає.
Turkish state media reports one attacker is still inside the nightclub in Istanbul https://t.co/uprlWXl2W2— Sky News (@SkyNews) 31 декабря 2016 г.
Деякі ЗМІ зазначаєть, що нападники були одягнені у костюми Санта-Клаусів.
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Новина в сюжеті: Стрілянина у нічному клубі Стамбула