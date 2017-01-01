У Стамбулі у нічному клубі сталася стрілянина, багато поранених - ЗМІ

У Туреччині у одному із нічних клубів Стамбула сталася стрілянина. Про це повідомляють Sky News.

Видання зазначає, що у результаті стрілянини постраждало кілька людей. Втім наразі точної інформації немає.

Turkish state media reports one attacker is still inside the nightclub in Istanbul https://t.co/uprlWXl2W2 — Sky News (@SkyNews) 31 декабря 2016 г.

Деякі ЗМІ зазначаєть, що нападники були одягнені у костюми Санта-Клаусів.