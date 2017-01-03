У Німеччині затримали підозрюваного в плануванні нового теракту на вантажівці

Про це повідомили в прокуратурі Німеччини, передає РБК з оссылкой на Reuters.

Як заявив прокурор Крістоф Ребманн, в грудні 2016 року з мобільного телефону затриманого був зафіксований дзвінок особі, яка перебуває в Сирії. В ході розмови підозрюваний просив надіслати йому €180 тис. для придбання транспортних засобів, які він збирався замінувати і направити в натовп.

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Як зазначає агентство, затримання 38-річного підозрюваного, чиє ім'я не називається, відбулося ще 30 грудня 2016 року, на наступний день він був поміщений під варту.

У прокуратурі також повідомили, що чоловік зізнався у встановленні контактів з ІДІЛ, проте відкинув звинувачення в плануванні атаки. За його словами, гроші він просив для надання допомоги своїй сім'ї в Сирії.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня чоловік на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поруч з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.

У скоєнні теракту підозрюється виходець з Тунісу Аніс Амрі, який був застрелений при затриманні в Мілані.