Мусульмани вимагають ”відставки” Папи Бенедикта XVI

Мусульманські релігійні діячі зажадали "відставки" Папи Бенедикта XVI. Відповідний документ ухвалили проповідники Ісламу за підсумками одноденних зборів у Пакистані, повідомляє Associated Press.

Бенедикт XVI "має бути негайно зміщений за розпалювання війни і ненависті між представниками різних релігій", наголошується в заяві.

У з`їзді брали участь близько тисячі духовних осіб. Організатором зборів є ісламське радикальне угрупування "Джамаат аль-Дават", яке уряд США в квітні ц.р. включив до списку терористичних організацій за його зв`язки з бойовиками в Кашмірі.

Нагадаємо, що заява Бенедикта XVI, що викликала хвилю обурення в країнах ісламського світу, була зроблена 12 вересня в ході відвідин одного з німецьких університетів. Голова Ватикану процитував вислів візантійського імператора XIV століття Мануїла II Палеолога про суть джихада (який звичайно трактують як “священна війна мусульман із невірними”). "Покажіть мені, що нового приніс (пророк) Мухаммед, і ви побачите речі тільки злі і нелюдяні, такі, як його вказівки мечем поширювати віру, яку він проповідував", - зачитав тоді Бенедикт XVI один із творів візантійського імператора.

Офіційний Ватикан вже висловив "крайній жаль" у зв`язку з тим, що багато мусульман визнали висловлювання понтифіка образливими. Святий престол заявляє, що промова Папи римського була інтерпретована "цілком невірно". При цьому наголошується, що позиція Бенедикта XVI повністю відповідає офіційній позиції католицької церкви, яка "поважає мусульман, які поклоняються єдиному Богу". Сам Бенедикт XVI зазначив, що його слова є цитатою з середньовічного тексту, і у жодному випадку не відображає його власні думки, і висловив жаль з приводу того факту, що його вислів образив почуття мусульман.

Тим часом, висловлювання Папи можуть поставили під загрозу візит понтифіка до Туреччини. У цій країні подано судовий позов до Бенедикта XVI. Позивачі вимагають оголосити главу Римо-католицької церкви в розшук, і в тому випадку, якщо він приїде до Туреччини з візитом, заарештувати його. Папу звинувачують в порушенні турецького закону про свободу совісті і нанесення образи пророку Мухаммеду. Крім того, вони наполягають на тому, щоб Папа ще раз приніс вибачення, перш ніж їхати до Туреччини.