ЦРУ готує доповідь про роботу російських хакерів під час президентських виборів у США

В інтерв'ю, що вийшов на телеканалі Пі-бі-ес під заголовком "Ті, хто сумнівається у втручанні Росії, повинні дочекатися доповіді" Бреннан розповів, що доповідь ЦРУ буде присвячена саме Росії та її активності в кіберпросторі під час останніх виборів президента США, на яких переміг Дональд Трамп, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Доповідь буде являти собою "всеосяжний і детальний розгляд того, що відбувалося під час президентської гонки, і який вплив на неї мала Росія".

"В ній буде розглянуто, що робила Росія, як вона це робила і звідки ми це знаємо", - підкреслив він.

Обраний президент США Дональд Трамп в ніч на середу також написав про згадану доповідь. У своєму офіційному "Твіттері" Трамп прокоментував перенесення її презентації Бараку Обамі.

"Доповідь "розвідки" про так звані "хакерські атаки Росії" відкладається до п'ятниці. Напевно, потрібно більше часу, щоб завести справу. Дуже дивно!" - написав Трамп.

Американські спецслужби звинувачують Росію в кібершпіонажі - зокрема у зломі серверів комітету партії демократів - вже кілька місяців.

У жовтні спецслужби США офіційно звинуватили Росію в кібератаці на американські політичні структури.

Пізніше ЦРУ звинуватило Росію у зломі партійних серверів Демократичної партії з метою допомогти Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

В кінці грудня США вислали з країни 35 російських дипломатів і ввели нові санкції проти Росії. Влада заявила, що це відповідь на російські кібератаки.