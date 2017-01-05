Французька поліція на запит Сербії затримала екс-прем’єра Косова

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на французькі джерела в поліції і МЗС Косово.

Сербія вважає Харадіная військовим злочинцем за його роль в керівництві партизанським рухом в колишній сербській південній провінції Косово, яка оголосила про свою незалежність за підтримки Заходу в 2008 році.

Харадинай недовго займав пост прем'єр-міністра Косово в 2004 і 2005 роках, в той час як вона була під опікою Організації Об'єднаних Націй. Підкреслюється, що Харадинай двічі проходив по справах щодо військових злочинів в Міжнародному кримінальному суді ООН в Гаазі і був виправданий.

"Він був затриманий французькою владою на підставі ордера на арешт, виданого Сербією в 2004 році, що для нас є неприйнятно", – повідомляє МЗС Косово в своїй заяві.

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Міністерство заявило, що воно робить все можливе, щоб домогтися його звільнення, що, як очікується, відбудеться.

Французька прикордонна поліція заарештувала його після прибуття в аеропорт Базель-Мюлуз на сході Франції на рейс з Пріштіни, повідомили джерела агентства.

Французьке джерело в суді повідомило, що слідчі органи в четвер почнуть шукати причини не виконувати прохання про видачу, особливо в тому випадку, якщо запит зроблено з політичних мотивів.

Відзначається, що Харадинай, лідер опозиційної партії Альянс за майбутнє Косово (АМК), подорожував за дипломатичним паспортом.