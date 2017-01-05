У Туреччині засудили на довічне двох військових за участь у держперевороті – ЗМІ

У Туреччині довічно засудили двох військових через причетність до спроби військового перевороту в липні 2016 року.

Про це повідомляє турецьке видання The Daily Sabah.

Колишнього полковника і майора пов'язують з організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, яка в Туреччині оголошена терористичною.

Передбачалося, що зазначені двоє військових у разі успіху військового перевороту, невдала спроба якого відбулася 15 липня 2016 року, повинні були стати високопоставленими командирами в Ерзурумі.

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Суд у провінції Ерзурум засудив Мурата Колчака (Murat Kolçak) та Мурата Їлмаза (Murat Yılmaz) до довічного ув'язнення. Цей судовий процес ознаменувався першим вироком, винесеним членів терористичної організації Гюлена, які мали відношення до спроби військового перевороту. Під час спроби перевороту було вбито 248 і поранено понад 2 тисячі осіб.

Стверджується, що ці військові користувалися мобільним додатком Bylock, яке використовувалося іншими членами організації Гюлена.

Також сказано, що Ерзурум є рідним містом Гюлена, який проживає в Сполучених Штатах Америки.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині заарештовано понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту, десятки тисяч службовців звільнено з посад. В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен відкидає свою причетність і засуджує спробу перевороту.