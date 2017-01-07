Жертвами аномальних морозів у Європі стали понад 20 людей

У перший тиждень нового року в Європі встановилися аномальні холоди, повідомляє Deutsche Welle.

Найхолодніше було в горах Лапландії - на кордоні між Швецією та Фінляндією. Там термометр показував близько 42 градусів морозу. Правда, до рекордної позначки у мінус 52,6 градуса ще далеко. Цей абсолютний рекорд холоду було зареєстровано в горах Лапландії 2 лютого 1966 року.

Холодна повітряна маса, що прийшла зі Скандинавії, огорнула як північ, так і південь Європи. У деяких регіонах Польщі температура повітря впала далеко за мінус 20 градусів. Через сильне похолодання в країні лише за дві доби померли 10 осіб.

В Італії на суботу, 7 січня, жертвами холодів стали 7 людей, в основному бездомні. Снігові замети паралізували роботу двох аеропортів. Шляхи для вантажівок із продовольством до напівзруйнованого серпневим землетрусом міста Аматріче в центральній частині країни прокладали через замети надзвичайні служби.

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У Німеччині в гірських районах Баварії температура сягала 26,9 градуса. Ожеледь скувала рух на багатьох автомагістралях країни. У деяких регіонах влада звернулася до населення з проханням не використовувати автомобілі.

На Туреччину й балканські країни обрушилися снігові бурі. У Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу, а в деяких регіонах замети сягають метрової висоти. Супроводжуються хуртовини небувалими для цих місць морозами.

Болгарська влада повідомила про загибель трьох біженців, які замерзли під час переходу кордону. Повідомлення про перші жертви холоду надходять також із Чехії, Греції та Росії.