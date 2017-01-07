В Україні через хуртовину понад 70 населених пунктів лишилися без світла

В Україні в період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишаються в Одеській 35 н.п., у Львівській – 14 н.п., в Херсонській – 10 н.п., у Миколаївській – 7 н.п., у Кіровоградській – 2 н.п., в Київській – 2 н.п., в Черкаській – 1 н.п.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

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Як повідомляв УНІАН, на вихідних практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в неділю до -22°.

У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами і завірюхами в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях України запроваджено обмеження для руху транспорту.

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів в період святкових днів через погіршення погодних умов.