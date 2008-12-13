Однодумці грецьких анархістів перекрили вулицю в центрі Парижа

У центрі Парижа відбулася акція протесту молодих людей, які співчувають своїм грецьким однодумцям. Демонстрація, в якій взяли участь близько 300 осіб, мирно почалася біля будинку грецького посольства і надвечір перемістилася на центральну вулицю французької столиці - Єлісейські поля. Молодим людям на деякий час практично вдалося перекрити магістраль, після чого в справу втрутилася поліція. Ккілька демонстрантів заблокували проїзд поліцейській автомашині і розбили в ній вікна, скандуючи гасла проти правоохоронних органів. Щонайменше один учасник акції протесту був затриманий, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Грецькі студенти і анархісти відреагували на загибель 15-річного Александра Грігоропулоса 6 грудня масовими заворушеннями в містах. Вуличні акції протесту тривають досі. Пошкоджено сотні відомчих будівель, офісів, магазинів і банків. Протестувальники окуповували університетські кампуси, куди за грецькими законами не має права входити поліція.

Впродовж тижня були здійснені напади на посольства Греції в Лондоні та Берліні, повідомляє Лента.ру. Посилена охорона паризького посольства. Крім того, невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в будинок дипломатичного представництва Греції в Москві.

Сьогодні група підлітків в Афінах увірвалася до офіса адвоката Алексіса Коугіаса, який захищає двох обвинувачених поліцейських. Учасники однієї з недавніх демонстрацій скандували: "Коугіас помре від рикошету!": саме від кулі, що зрикошетила, згідно з висновком експертизи, загинув Грігорополус.