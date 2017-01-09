Іракські військові заявляють, що зайняли східний берег річки Тігріс у Мосулі

Водночас бойовики, як і раніше, утримують частину Мосула на захід від Тігріса, передає Радіо Свобода.

8 січня також позначилося зіткненнями сил безпеки з бойовиками у напрямках районів Баладіят та Суккар.

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Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня 2016 року, коли почалася військова операція зі взяття Мосула, місто залишили близько 130 тис. осіб. Більше 13 тис. осіб покинули іракське місто Мосул за 5 днів (з 29 грудня) у зв'язку з початком другої фази операції з взяття міста.

Наразі це місто – останній великий населений пункт в Іраку під контролем угруповання «Ісламська держава».

Бойовики «Ісламської держави» контролюють Мосул, що на півночі Іраку, з літа 2014 року.