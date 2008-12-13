Євро-2012 поляки проведуть разом з українцями - радник Платіні

Радник президента UEFA Мішеля ПЛАТІНІ Вільям ГАЙЛАРД спростовує інформацію про можливість проведення матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році виключно у Польщі, про що нібито сказав М.ПЛАТІНІ польській газеті Dziennik.

Як передає кореспондент УНІАН, польський канал новин TVN24 відзначає, що радник «категорично заперечує» можливість проведення Євро-2012 лише в Польщі.

«Ця інформація абсолютна неправдива»,- сказав він.

В.ГАЙЛАРД не уточнив, чи М.ПЛАТІНІ не говорив газеті про таку можливість, чи журналісти його неправильно зрозуміли.

Як повідомляв УНІАН, Dziennik в п’ятницю, 12 грудня, опублікував інтерв’ю з М.ПЛАТІНІ, в якому він допускає можливість проведення матчів Євро 2012 лише у Польщі в випадку, якщо в Києві вчасно не буде реконструйовано НСК «Олімпійський».

«Інша річ – Київ. Якщо це місто не встигне зі своїм стадіоном, то існує така можливість, що Євро відбудеться тільки в Польщі», - процитувала М.ПЛАТІНІ польська газета.

Глава Федерації футболу України Григорій СУРКІС назвав повідомлення про можливість проведення Євро-2012 лише у Польщі «інсинуаціями західних ЗМІ».

Польський прем’єр, міністр спорту та представники польської федерації футболу заявили 12 грудня, що планують провести чемпіонат виключно разом з Україною.