У Кремлі нарешті прокоментували доповідь спецслужб США щодо російських кібератак

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«На нашу думку, як і раніше звучать абсолютно нічим не підкріплені голослівні звинувачення на досить аматорському, емоційному рівні, який навряд чи, напевно, можна застосувати до високопрофесійної роботи реально висококласних спецслужб», – сказав речник Володимира Путіна.

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Пєсков назвав доповідь американських спецслужб «полюванням на відьом» і висловив сподівання, що США будуть керуватися, як він висловився, «тверезими підходами», орієнтованими на діалог.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня американські спецслужби представили доповідь, в якій Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори в США за допомогою хакерів і ЗМІ. Розвідувальне відомство дійшло висновку, що розпорядження про проведення кібератак віддав особисто президент Росії Володимир Путін.