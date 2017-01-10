Парламент Венесуели визнав президента Мадуро таким, що "залишив пост"

Про це повідомляє republic.ru сзг посиланням на El Nacional.

Більшість в опозиційному парламенті проголосувала за відставку глави держави, в силу "невиконання ним своїх обов'язків".

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За конституцією у разі визнання президента відсутнім на своєму посту призначаються нові вибори глави держави, зазначає видання.

Рішення парламенту може скасувати Верховний суд Венесуели, зазначає Reuters.

Разом із тим, рішення, як очікується, буде носити скоріше символічний характер і навряд чи матиме реальний вплив на політичну кризу в країні, пише Бі-Бі-Сі.

На тлі зростаючого невдоволення населення на виборах в 2015 році опозиції вдалося отримати більшість місць у парламенті, однак уряд і Верховний суд країни, що як і раніше повністю контролюються прихильниками Мадуро, успішно зривають будь-які законодавчі ініціативи парламенту.

Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати стосовно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.

Венесуела переживає важку економічну кризу. У країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні до 500%, називаючи її найбільшою в світі.

Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівій адміністрації.