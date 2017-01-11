Брату і племіннику екс-генсека ООН Пан Гі Муна пред'явлені звинувачення в корупції

Родичів екс-генсека звинувачують у спробі дати хабар посадовій особі з неназваноъ близькосхідної країни, щоб умовити його придбати комплекс будівель на державні гроші, передає Бі-Бі-Сі.

За даними агентства Associated Press, племінник Пан Гі Муна був заарештований і пізніше вийшов під заставу в 250 тисяч доларів. Його батька влада заарештовувати не стали.

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Пан Гі Мун обіймав посаду генерального секретаря ООН з 2007 до 2016 року. Його наступником став колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш, що вступив на посаду з 1 січня 2017 року.

Прокурори стверджують, що на початку 2013 року південнокорейська будівельна фірма Keangnam, в якій брат генсека Пан Гі Сан був менеджером, для покриття боргів вирішила продати будівельний комплекс Landmark 72 у В'єтнамі.

У 39-сторінковому обвинувальному висновку говориться, що Пан Гі Сан і його син, агент з нерухомості в нью-йоркському Манхеттені, розраховували отримати багатомільйонну комісію з угоди про продаж на суму до 800 млн доларів.

Вони виплатили мільйони доларів в якості хабарів і намагалися скористатися впливом своєї родини, щоб переконати чиновника організувати придбання комплексу на гроші державного фонду добробуту.

Родичам Пан Гі Муна пред'явлені звинувачення в корупції, відмиванні грошей і змові.