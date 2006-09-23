В Іраку заарештовано лідера екстремістського угрупування

Лідер іракського екстремістського угрупування "Ансар Аль-Сунна" Мунтасир аль-Джибурді був заарештований в ході спільної операції американських військових і поліції Іраку. Про це повідомляє (C) Associated Press з посиланням на заяву Кассима аль-Муссаві, бригадного генерала озброєних сил Іраку. Затримання відбулося у м. Мукдадія, що розташоване за 80 км. на північний схід від Багдада. Крім самого лідера бойовиків були заарештовані двоє його помічників.

"Ансар Аль-Сунна" - одне з найбільших терористичних угрупувань в Іраку, відповідальне за численні вибухи, викрадання і вбивства, направлені проти іракських курдів і шиїтів. За даними американської розвідки, угрупування знаходиться в тісному контакті з "Аль-Каїдою".

РБК